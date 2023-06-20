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Какие документы подписали президенты Казахстана и Германии

Какие документы подписали президенты Казахстана и Германии Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 20 июня подписали девять документов, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Акорде, в рамках госвизита президента Германии в Казахстан были подписаны следующие документы:

  1. Меморандум о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования РК и Федеральным министерством иностранных дел ФРГ.
  2. Совместное заявление о намерениях о сотрудничестве между Министерством национальной экономики РК и Федеральным министерством экономики и борьбы с изменением климата ФРГ по повышению квалификации для предпринимателей из Казахстана.
  3. Меморандум о взаимопонимании между Национальной геологической службой и Федеральным институтом геологических наук и природных ресурсов (BGR).
  4. Соглашение о реализации проекта по строительству завода по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей между акиматом Жамбылской области и ТОО "Кнауф Гипс Тараз".
  5. Соглашение о создании Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии.
  6. Меморандум о взаимопонимании между АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и компанией "Rhenus SE & Co. KG".
  7. Соглашение о развитии партнерства в области пассажирских перевозок и транспортно-логистической сфере между "DB Engineering & Consulting GmbH" и АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".
  8. Договор о локализации производства распределительных устройств среднего класса напряжения для энергетической отрасли РК по технологии Siemens.
  9. Соглашение о совместной деятельности по геологоразведке на твердые полезные ископаемые и их переработке.

20 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев встретился с федеральным президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. Президент Казахстана с оптимизмом высказался о предстоящем визите в Германию в сентябре и оценил желание немецкого коллеги посетить Мангистау.

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