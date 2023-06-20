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Законодательство РК

Сколько денег взыщут с фигурантов дела Мухамедиулы

Астана суд Арыстанбек Мухамедиулы приговор выплаты Фото: Zakon.kz
Судья Баглан Идирисов, оглашая приговор по делу экс-директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы, сообщил, какую сумму должны выплатить подсудимые по гражданскому иску Минкультуры и спорта, передает Zakon.kz.

Как сообщил судья Баглан Идирисов при оглашении приговора 20 июня, гражданский иск Министерства культуры и спорта РК о взыскании материального ущерба подлежит удовлетворению частично. 

"Взыскать в пользу государства в лице министерства культуры и спорта РК в солидарном порядке в Мухамедиулы, Нуразхана, Кошенова, Садвокасовой сумму материального ущерба в размере 43 млн 829 тыс. 114 тенге. Со дня вступления данного приговора в законную силу установить Мухамедиулы, Нуразхан, Кошенову, Садвокасовой месячный срок для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска. По истечении указанного срока в случае неисполнения приговора в части гражданского иска подлежит принудительному исполнению".Судья Баглан Идирисов

Также по приговору суда

  • С каждого осужденного – Мухамедиулы, Нуразхана, Кошенова, Садвокасовой будет взыскана в доход государства госпошлина по 328 718 тенге.
  • С каждого осужденного – Мухамедиулы, Нуразхана, Кошенова, Садвокасовой в доход государства будут взысканы процессуальные издержки по 855 тыс 343 тенге.
  • С каждого осужденного – Мухамедиулы, Нуразхана, Кошенова, Садвокасовой в пользу потерпевшего будет взыскан принудительный платеж в размере по 20 МРП или по 55 тыс 560 тенге.
  • Суд сохранил арест, на имущество Мухамедиулы в виде транспортного средства марки Toyota Camry, а также на имущество Кошенова – транспортное средство марки УАЗ 390945, квартиру и парковочное место в Астане в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Приговор может быть обжалован либо на него может быть подано ходатайство прокурора в течение 15 суток со дня оглашения приговора в апелляционную коллегию по уголовным делам г. Астаны.

20 июня специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил Арыстанбека Мухамедиулы к 8 годам лишения свободы. Три других подсудимых – Алмаз Нуразхан, Азамат Кошенов и Айым Садвокасова приговорены к 7 годам лишения свободы. 

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