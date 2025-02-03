Шесть человек погибли в страшной аварии на трассе в Туркестанской области

3 февраля 2025 года в Туркестанской области на 5 км трассы Кентау – Туркестан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Audi, погибли шесть человек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе полиции Туркестанской области, по предварительным данным, водитель одного авто выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с другим.

"В результате ДТП погибли шесть человек, четверо пострадавших с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение города Кентау. В настоящее время выясняются все обстоятельства и проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", – сообщили в полиции.

Департамент полиции Туркестанской области призывает всех соблюдать требования правил дорожного движения, не превышать скорость и не выезжать на встречную полосу.

В Уральске тоже произошло смертельное ДТП: вечером 2 февраля в реку Чаган улетела машина, внутри нашли тела двоих мужчин без признаков насильственной смерти.