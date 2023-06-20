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Скончалась женщина, получившая 95% ожогов тела на заправке в Актобе

Скончалась женщина, получившая 95% ожогов тела на заправке в Актобе Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Оператор насосной станции, получившая сильнейшие ожоги на работе в Актобе, скончалась, сообщает Zakon.kz.

За жизнь 48-летней женщины врачи боролись почти неделю, передает КТК.

Трагедия произошла в прошлую среду в селе Кенкияк. После хлопка газовоздушной смеси оператор канализационно-насосной станции попала в больницу. У нее обгорело 95% тела. Прогнозы врачей были неутешительными.

Сейчас следствие устанавливает, что стало причиной ЧП.

Ранее в акимате утверждали, что сотрудница зашла в блок с сигаретой. Вероятно, в помещении накопился метан – и это спровоцировало хлопок.


"15 июня пациентку доставили в БСМП. Состояние было крайне тяжелое. Получила ожоги 95% тела. Все это время находилась в реанимации. Вчера вечером скончалась". Врач-травматолог Нурлан Абишев

Супруг пострадавшей отрицает официальную версию и настаивает, что жена не могла использовать спички.

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