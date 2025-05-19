Ожоги 90% тела: в Петропавловске мужчина пострадал из-за сигареты

В Петропавловске мужчина получил ожоги 90% тела при попытке заправить паяльную лампу бензином, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, 30-летний пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Как сообщили в управлении здравоохранения, он получил травмы при попытке перелить бензин из канистры в паяльную лампу.

"По словам супруги, в момент происшествия в руках у мужчины была зажженная сигарета. Произошел взрыв, загорелась одежда. Пострадавший был немедленно доставлен в реанимационное отделение, минуя приемный покой", – рассказали в пресс-службе управления здравоохранения области.

Предварительно, у пациента ожоги пламенем 2–3А-Б степени. Пострадали голова, туловище, конечности и дыхательные пути. Также диагностирован ожоговый шок II–III степени.

Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое и нестабильное. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее в Петропавловске умер 99-летний ветеран войны Василий Макиенко, который в апреле попал в больницу, упав после столкновения со школьницей.