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Врач рассказала, сколько воды нужно пить в жару

Врач рассказала, сколько воды нужно пить в жару Фото: unsplash
Специалист рассказала, что в жару человеку необходимо выпивать не менее 1 л на 30 кг веса в день, сообщает Zakon.kz.

Если воды будет недостаточно, начнет сгущаться кровь, увеличится риск развития проблем со стороны сердечно-сосудистой системы. Об этом в интервью "Известиям" рассказала врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова.

Вместо обычной воды можно также использовать минеральную с добавлением сока лимона или травяные чаи. Однако черный и зеленый чай для этих целей не подходят, предупредила врач. А употреблять "газировку" и другие подобные напитки с высоким содержанием сахара категорически запрещено, уточнила эксперт.

Универсальных правил питьевого режима не существует, всё индивидуально и зависит от особенностей в каждом отдельном случае, отметила врач.

При наличии каких-либо заболеваний оптимальную норму потребления жидкости лучше всего обсудить со специалистом, заключила диетолог.

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