Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Подробности смерти военнослужащего после тренировки рассказали врачи Шымкента

Подробности смерти военнослужащего после тренировки рассказали врачи Шымкента Фото: Zakon.kz
Врачи рассказали подробности смерти военнослужащего, который скончался после беговой тренировки, сообщает Zakon.kz.

По уточненным данным, смерть 34-летнего военнослужащего наступила 16 июня. На следующий день после тренировки, во время которой мужчине стало плохо, передает Otyrar.

"После продолжительной физической нагрузки у военнослужащего наступила клиническая смерть, врачи его реанимировали. При поступлении его поместили в реанимационное отделение, и не приходя в сознание на следующий день он скончался. У него была кома третьей степени. Смерть наступила в результате отказа органов". Куаныш Лекеров, заведующий отделением клинической больницы №1 Шымкента

В воинской части 6506 по факту смерти мужчины проводят проверку. Данных о том были ли у погибшего жалобы на здоровье пока нет, уточнил Ернар Аширбеков, заместитель командира воинской части по воспитательной работе.

19 июня стало известно, что в военнослужащий Шымкентской части скончался после тренировки. Тогда в региональном командовании "Оңтүстік" Национальной гвардии рассказали, что 15 июня в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 6506 с военнослужащими проводилась беговая тренировка по преодолению дистанции с пересеченной местностью.

Читайте также

22 июня пункты пропуска между Казахстаном и Китаем будут закрыты

Какой статус у экс-главы МЧС Юрия Ильина по делу о пожарах в Абайской области, рассказал генпрокурор

В Астане временно перекроют несколько улиц из-за ремонта

Мария Мельникова
МО РК Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Казахстан Астана суд Мухамедиулы приговор
Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор
Казахстан потребители товар штраф предложение
В Казахстане предлагают штрафовать предпринимателей за отказ в возврате или обмене товара
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления