Подробности смерти военнослужащего после тренировки рассказали врачи Шымкента

Врачи рассказали подробности смерти военнослужащего, который скончался после беговой тренировки, сообщает Zakon.kz.

По уточненным данным, смерть 34-летнего военнослужащего наступила 16 июня. На следующий день после тренировки, во время которой мужчине стало плохо, передает Otyrar.

"После продолжительной физической нагрузки у военнослужащего наступила клиническая смерть, врачи его реанимировали. При поступлении его поместили в реанимационное отделение, и не приходя в сознание на следующий день он скончался. У него была кома третьей степени. Смерть наступила в результате отказа органов". Куаныш Лекеров, заведующий отделением клинической больницы №1 Шымкента

В воинской части 6506 по факту смерти мужчины проводят проверку. Данных о том были ли у погибшего жалобы на здоровье пока нет, уточнил Ернар Аширбеков, заместитель командира воинской части по воспитательной работе.

19 июня стало известно, что в военнослужащий Шымкентской части скончался после тренировки. Тогда в региональном командовании "Оңтүстік" Национальной гвардии рассказали, что 15 июня в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 6506 с военнослужащими проводилась беговая тренировка по преодолению дистанции с пересеченной местностью.