Достижение Роналду попало в Книгу рекордов Гиннесса

Очередное достижение знаменитого футболиста Криштиану Роналду попало в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

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Диплом о достижении, попавшем в мировые рекорды футболисту вручили перед юбилейной игрой с Исландией в рамках отборочного турнира к Евро-2024, пишет РИА Новости.

38-летний Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который сыграл 200 официальных матчей за национальную сборную. Достижение стало мировым рекордом и его занесли в Книгу Гиннесса.

Ранее мы рассказали, что 19 июня надолго останется в памяти защитника сборной Казахстана по футболу Марата Быстрова, который, помимо исторической победы над Северной Ирландией в рамках отбора Евро-2024, также отпраздновал свой день рождения на арене "Уиндзор Парк".

