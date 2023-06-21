Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Достижение Роналду попало в Книгу рекордов Гиннесса

Достижение Роналду попало в Книгу рекордов Гиннесса Фото: скриншот с видео
Очередное достижение знаменитого футболиста Криштиану Роналду попало в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Диплом о достижении, попавшем в мировые рекорды футболисту вручили перед юбилейной игрой с Исландией в рамках отборочного турнира к Евро-2024, пишет РИА Новости.

38-летний Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который сыграл 200 официальных матчей за национальную сборную. Достижение стало мировым рекордом и его занесли в Книгу Гиннесса.

Ранее мы рассказали, что 19 июня надолго останется в памяти защитника сборной Казахстана по футболу Марата Быстрова, который, помимо исторической победы над Северной Ирландией в рамках отбора Евро-2024, также отпраздновал свой день рождения на арене "Уиндзор Парк".

Читайте также

Александр Бублик разгромил соперника на турнире в Германии

Рыбакина разгромила Кудерметову и вышла во второй круг турнира в Берлине

Шанс забить для Роналду и экзамен для Грузии

Мария Мельникова
УЕФА Роналду Криштиану Португалия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Казахстан Астана суд Мухамедиулы приговор
Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор
Казахстан потребители товар штраф предложение
В Казахстане предлагают штрафовать предпринимателей за отказ в возврате или обмене товара
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления