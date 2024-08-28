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Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Футбол Книга Рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 16:52 Фото: Instagram/cristiano
Один из лучших нападающих мира португалец Криштиану Роналду официально попал на страницы Книги рекордов Гиннесса после того, как на своем канале в YouTube собрал 19 729 827 человек за 24 часа, сообщает Zakon.kz.

Лидер сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству подписчиков на YouTube – за 24 часа 19 729 827 человек.

Футбол Книга Рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 16:52

Фото: Instagram/cristiano

21 августа знаменитый футболист объявил о запуске своего канала на YouTube. Через полтора часа после выхода этой новости миллион человек подписались на его канал, а это рекорд видеохостинга.

К данному часу на канал Роналду подписались уже более 50 млн человек.

А сам форвард 29 августа будет удостоен специальной награды от президента УЕФА Александера Чеферина как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов УЕФА.

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