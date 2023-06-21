В СКО два села отказались от алкоголя

В Северо-Казахстанской области очередные два села Айыртауского района отказались от употребления спиртных напитков, сообщает Zakon.kz.

Села Карасай батыр и Бирлестик Айыртауского района отказались от алкоголя несколько лет назад. За эти годы, отмечают сельчане и участковые, в селах нулевая преступность, пишет Петропавловск.news.

В обоих селах инициатива отказаться от употребления спиртного исходила от старейшин. Так, в селе Карасай батыра сельчане не пьют уже пять лет, а в Бирлестике – семь. Инициативу аксакалов в аулах поддержали все.

Участковый инспектор Аблайхан Рамазанов Арыкбалыкского сельского округа, к которому относится аул Карасай батыра, начал службу в этих краях 6 лет назад. Теперь в село он приезжает только для профилактических бесед.

Не больше забот доставляют 486 жителей Бирлестика помощнику участкового инспектора Биржану Мукееву, который обслуживает Камсактинский сельский округ. Правда, один вызов все же сюда был за эти годы. Жители обратились по поводу скотокрадства, но позднее выяснилось, что пропавшая корова провалилась в реку под лед.

На севере Казахстана эти два села стали уже четвертым и пятым по счету среди тех, что приняли решение отказаться от употребления алкоголя. Ранее также в Ордабасинском районе Туркестанской области села Тореарык и Жусансай отказались от употребления алкоголя.