Токаев и Путин тепло попрощались
Фото: Акорда
13 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин тепло попрощались, сообщает Zakon.kz.
Завершился государственный визит президента Казахстана в Российскую Федерацию. Об этом передает Акорда.
"В аэропорту Внуково Касым-Жомарта Токаева проводили заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук и другие официальные лица", – говорится в сообщении.
Фото: Акорда
Также Акорда выпустила итоговое видео государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Россию.
По итогам переговоров президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина подписаны 14 документов.
