Мир

Токаев и Путин тепло попрощались

Визит Токаева в Москву, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 04:14 Фото: Акорда
13 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин тепло попрощались, сообщает Zakon.kz.

Завершился государственный визит президента Казахстана в Российскую Федерацию. Об этом передает Акорда.

"В аэропорту Внуково Касым-Жомарта Токаева проводили заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук и другие официальные лица", – говорится в сообщении.

Фото: Акорда

Также Акорда выпустила итоговое видео государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Россию.

По итогам переговоров президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина подписаны 14 документов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
