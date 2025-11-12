Токаев и Путин тепло попрощались

13 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин тепло попрощались, сообщает Zakon.kz.

Завершился государственный визит президента Казахстана в Российскую Федерацию. Об этом передает Акорда.

"В аэропорту Внуково Касым-Жомарта Токаева проводили заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук и другие официальные лица", – говорится в сообщении.

Фото: Акорда

Также Акорда выпустила итоговое видео государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Россию.

По итогам переговоров президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина подписаны 14 документов.