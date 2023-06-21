Н’Голо Канте официально стал игроком "Аль-Иттихада"

Пресс-служба футбольного клуба Саудовской Аравии "Аль-Иттихад" официально объявила о трансфере французского полузащитника Н’Голо Канте, сообщает Zakon.kz.

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Условия контракта с 32-летним футболистом сборной Франции пока не оглашены. Ранее сообщалось, что соглашение с игроком будет рассчитано до 2027 года с зарплатой 25 миллионов евро в год.

За четыре сезона, помимо 100 млн евро, Н’Голо получит прибыль от коммерческих сделок и реализации имиджевых прав. Игрок будет представлен в новом клубе в июле.

Канте выступал за лондонский "Челси" с 2016 года. С клубом французский футболист выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В розыгрыше Английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/2023 Канте из-за травмы сыграл всего в семи встречах и отдал одну голевую передачу. На счету Канте 340 сыгранных матчей в рамках национальных лиг за карьеру, 19 голов и 23 ассиста.

В июне "Аль-Иттихад" подписал форварда "Реала" и действующего обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема.