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"Аль-Иттихад" купил у "Ливерпуля" бразильца Фабиньо за 40 млн фунтов

"Аль-Иттихад" купил у "Ливерпуля" бразильца Фабиньо за 40 млн фунтов Фото: twitter/ittihad_en
Полузащитник сборной Бразилии и английского клуба "Ливерпуль" Фабиньо сменил место работы. С нового сезона он будет выступать за "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

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Саудовский клуб 31 июля сообщил, что заключил контракт с игроком до 2026 года. "Ливерпуль" получит за 29-летнего бразильского футболиста 40 млн фунтов.

Фабиньо выступал в английском первенстве пять лет, где выиграл шесть титулов. В частности, в составе "Ливерпуля" он выигрывал Лигу чемпионов УЕФА и чемпионат АПЛ.

"Носил форму "Ливерпуля" пять лет и всегда считал это великой честью и счастьем. Я вырос как игрок, как человек, воплотил мечты в жизнь. Выиграл все титулы, о которых футболист может только мечтать – АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок английской лиги. Благодаря "Ливерпулю" сыграл на чемпионате мира, вышел на лучший стадион мира "Энфилд" с сыном на руках. Говорю от всего сердца, я люблю этот клуб. Спасибо, "красные", за все, что мы пережили вместе".Фабиньо, игрок Аль-Иттихад

За прошедший сезон в активе Фабиньо 36 матчей, в которых он отметился двумя результативными передачами. Всего Фабиньо сыграл за "Ливерпуль" 219 игр, в которых забил 11 мячей и отдал 10 голевых пасов. Он также провел 29 поединков за сборную Бразилии.

Фабиньо в "Аль-Иттихаде" будет напарником двух звезд, которые не так давно перешли из Европы. Это действующий обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема и экс-полузащитник "Челси" Н'Голо Канте.

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