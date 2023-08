"Аль-Иттихад" купил у "Ливерпуля" бразильца Фабиньо за 40 млн фунтов

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!



Саудовский клуб 31 июля сообщил, что заключил контракт с игроком до 2026 года. "Ливерпуль" получит за 29-летнего бразильского футболиста 40 млн фунтов.

Фабиньо выступал в английском первенстве пять лет, где выиграл шесть титулов. В частности, в составе "Ливерпуля" он выигрывал Лигу чемпионов УЕФА и чемпионат АПЛ.

Today I leave my home. It's been five years wearing this jersey and always with the greatest honor and happiness possible. Since day one at Liverpool, I've been embraced by everyone. What I saw inside this club, the relationship between the people there, made me feel like family.… pic.twitter.com/r2c7dOwKqV