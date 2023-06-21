Две девочки из Кыргызстана очаровали казахстанцев
Фото: pixabay
Казахстанка Кальбинур Айтахунова 17 июня 2023 года на странице в TikTok опубликовала видео о путешествии по Кыргызстану. По пути автору встретились две девочки, которые покорили ее своей искренностью. Ролик уже набрал более 3,8 млн просмотров, сообщает Zakon.kz.
"Эти девочки сделали мой день. Я просто в них влюблена", – говорится в подписи к видео.
На кадрах туристы остановились в одном из аулов Иссык-Кульской области. Девочки, встретившиеся им по дороге, в разговоре отметили, что впервые видят iPhone. И обрадовались, что съемка идет в прямом эфире.
@osmnvk
Эти девочки сдедали мой день.Я просто в них 😍♬ оригинальный звук - Osmnv
Комментаторы с восхищением отреагировали на публикацию:
- От них такая классная энергетика. Красивые, позитивные, харизматичные девчонки.
- Надеюсь, что они останутся такими миленькими и любознательными девочками.
- Такое впечатление, что девчонка их троллит, но так исключительно искренне.
- Девочки прям душевно разговаривают.
- Какие красивые и очень открытые девочки.
- Столько раз пересмотрела. Красавицы.
- Классный ролик получился. Светлый, теплый.
- Красивые дети! Главное, чтоб жизнь хорошую увидели!
1 июня 2023 года в соцсетях появилось видео, которое взорвало Казнет. Главный герой – ученик начальных классов и его рюкзак, который, по всей видимости, идет домой после школы.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ