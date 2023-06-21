Две девочки из Кыргызстана очаровали казахстанцев

Казахстанка Кальбинур Айтахунова 17 июня 2023 года на странице в TikTok опубликовала видео о путешествии по Кыргызстану. По пути автору встретились две девочки, которые покорили ее своей искренностью. Ролик уже набрал более 3,8 млн просмотров, сообщает Zakon.kz.

"Эти девочки сделали мой день. Я просто в них влюблена", – говорится в подписи к видео.

На кадрах туристы остановились в одном из аулов Иссык-Кульской области. Девочки, встретившиеся им по дороге, в разговоре отметили, что впервые видят iPhone. И обрадовались, что съемка идет в прямом эфире.

Комментаторы с восхищением отреагировали на публикацию:

От них такая классная энергетика. Красивые, позитивные, харизматичные девчонки.

Надеюсь, что они останутся такими миленькими и любознательными девочками.

Такое впечатление, что девчонка их троллит, но так исключительно искренне.

Девочки прям душевно разговаривают.

Какие красивые и очень открытые девочки.

Столько раз пересмотрела. Красавицы.

Классный ролик получился. Светлый, теплый.

Красивые дети! Главное, чтоб жизнь хорошую увидели!

1 июня 2023 года в соцсетях появилось видео, которое взорвало Казнет. Главный герой – ученик начальных классов и его рюкзак, который, по всей видимости, идет домой после школы.