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Звезда сборной Бразилии Неймар получил разрешение на измены от девушки

Футбол Условия для измены Фото: Instagram/neymarjr
Форвард французского "ПСЖ" Неймар и его девушка Бруна Бьянкарди согласовали условия, при выполнении которых футболист может изменять ей, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует издание Em Off, Бруна Бьянкарди не против того, чтобы бразильская футбольная звезда встречался с другими женщинами. Но девушка, которая вскоре собирается стать матерью ребенка Неймара, поставила ряд условий.

Футбол Условия для измены

Фото: Instagram/neymarjr

Как пишет источник, Неймар и Бьянкарди составили договор из трех пунктов, которые футболист должен выполнить в случае интимных отношений с другой женщиной. Главным условием этого соглашения стало то, что игрок должен "соблюдать осторожность" в своих связях: использовать методы контрацепции и не целовать любовниц. 

Футбол Условия для измены

Фото: Instagram/neymarjr

Игрок "ПСЖ" вскоре планирует стать отцом второй раз. 12 лет назад у него родился сын Дави Лукка от бывшей подруги Каролины Дантанс.

Тем временем сам футболист, который вскоре возвратится на поле после травмы, хочет снова надеть майку "Барселоны". Как передает Sport Es, бразилец через своего агента Пини Захави намекнул, что готов снова играть за каталонский клуб. 

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