Советы

Раскрыта опасность колбасы на завтрак

яичница с колбасой, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 10:24 Фото: unsplash
Российский диетолог и эндокринолог Антон Поляков сделал неожиданное заявление по поводу колбасы на завтрак, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru врач заявил, что колбасные изделия относятся к категории продуктов, при регулярном употреблении которых повышаются риски развития онкологии.

"Всемирная организация здравоохранения довольно давно отнесла колбасные изделия к группе рискообразующих продуктов. То есть если регулярно есть колбасу, то повышаются риски развития онкологии", – отметил Антон Поляков.

По его словам, лучше заменять колбасу на говяжий язык, так как в нем больше пользы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Школьники не высыпаются: чем это грозит и как помочь

Ранее известный врач Александр Мясников предупредил о смертельной опасности аспирина.

Ошибка в тексте: