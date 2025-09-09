Раскрыта опасность колбасы на завтрак
Фото: unsplash
Российский диетолог и эндокринолог Антон Поляков сделал неожиданное заявление по поводу колбасы на завтрак, сообщает Zakon.kz.
В беседе с aif.ru врач заявил, что колбасные изделия относятся к категории продуктов, при регулярном употреблении которых повышаются риски развития онкологии.
"Всемирная организация здравоохранения довольно давно отнесла колбасные изделия к группе рискообразующих продуктов. То есть если регулярно есть колбасу, то повышаются риски развития онкологии", – отметил Антон Поляков.
По его словам, лучше заменять колбасу на говяжий язык, так как в нем больше пользы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Материал по теме
Школьники не высыпаются: чем это грозит и как помочь
Ранее известный врач Александр Мясников предупредил о смертельной опасности аспирина.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript