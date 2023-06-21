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Елена Рыбакина: Знаю, что могу хорошо играть на траве

Теннис Уимблдон Травяные корты Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина рассказала, как она себя чувствует на кортах с травяным покрытием. В преддверии турнира "Большого шлема" Уимблдона казахстанская теннисистка поделилась своими эмоциями, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанские поклонники Елены Рыбакиной с нетерпением ожидают старта самого престижного турнира в мире – Уимблдона, который пройдет 3-16 июля в Лондоне. На третий по счету турнир "Большого шлема" в сезоне Рыбакина отправится в качестве действующей чемпионки. Таким образом, третьей ракетке мира придется защищать свой титул. Болельщики ждут от Рыбакиной повторения прошлогоднего успеха. Елена в свою очередь осознает весь груз ответственности, об этом она сообщила изданию Talking Tennis.

"Конечно, я знаю, многие ожидают, что я снова буду хорошо играть на траве. Я стараюсь успокоиться и учусь на каждом матче. Знаю, что могу хорошо играть на траве. Но речь идет о том, чтобы войти в ритм, работать и совершенствоваться". Елена Рыбакина

Стоить отметить, что переходить с одного покрытия на другое всегда тяжело. К тому же в начале июня Елена Рыбакина перенесла вирусную инфекцию, из-за которой на стадии третьего круга снялась с "Ролан Гаррос-2023".

"После Уимблдона меня узнает все больше людей, особенно в Казахстане. Больше признания, но и больше обязательств".Елена Рыбакина

В финале "Уимблдона-2022" Елена Рыбакина одержала победу над Онс Жабер из Туниса (3:6, 6:2, 6:2). На тот момент казахстанская теннисистка занимала 23-ю строчку в мировом рейтинге, ее соперница была второй ракеткой мира.

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