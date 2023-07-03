Елена Рыбакина поделилась мнением о сопернице на старте Уимблдона-2023

Первая ракетка Казахстана готовится к первой встрече в рамках турнира Большого шлема. В преддверии соревнований Елена Рыбакина поделилась мнением о своей сопернице, американке Шелби Роджерс, сообщает Zakon.kz.

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В первом круге турнира Уимблдон-2023 именитая казахстанская спортсменка встретится с 46-й ракеткой мира Шелби Роджерс. На старте соревнований Елена Рыбакина во время пресс-конференции поделилась мнением о сопернице, пишет Чемпион.

"Мы уже несколько раз играли с Шелби. При этом, думаю, раза два мы встречались на траве. Она сильный игрок, у неё очень хорошие подачи. Она играет агрессивно, так что мне будет непросто. К тому же мы довольно хорошо знаем друг друга. Постараюсь сделать всё, что в моих силах. Посмотрим, как всё сложится". Елена Рыбакина

Поделилась также казахстанская теннисистка своими эмоциями перед игрой.

"Выходить в стартовом матче на центральный корт — захватывающе. Это совсем по-другому: играть первые матчи на больших кортах. Кроме того, приезжать на турнир в качестве действующей чемпионки — тоже что-то новое, совсем новая глава. Надеюсь, что продолжу так приезжать на соревнования. Но цель всё та же. А на центральном, большом, корте всегда приятная атмосфера. Буду стараться получить удовольствие и надеюсь, что смогу победить". Елена Рыбакина

В понедельник, 3 июля, в Лондоне стартует 136-й по счету Уимблдон. По итогам жеребьевки, Елена Рыбакина начнет борьбу на турнире в матче с американкой Шелби Роджерс (46 в рейтинге WTA).

Перед началом соревнований Елена Рыбакина поделилась с поклонниками видео своей подготовки к турниру Большого шлема.

