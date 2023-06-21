Посевы сельскохозяйственных культур увеличили в СКО

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров в Службе центральных коммуникаций при президенте РК заявил, что посевы сельскохозяйственных культур в 2023 году составили 4,5 млн га с увеличением на 90 тыс. га, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айдарбек Сапаров отметил, что одна из главных задач в сфере сельского хозяйства – сокращение импортозависимости и обеспечение региона основными продуктами питания собственного производства.

"Северо-Казахстанская область – преимущественно аграрный регион. Мы выращиваем четверть зерновых по республике, производим качественную и конкурентоспособную продукцию. Валовой выпуск продукции сельского хозяйства за пять месяцев составил около 101 млрд тенге с индексом физического объема 103,6%", – заявил он.

Рост показателя обеспечили, по данным акима, в основном за счет увеличения объемов в отрасли животноводства. Возросло и поголовье скота, и переработка продукции.



"Посевы сельскохозяйственных культур в текущем году составили 4,5 млн га с увеличением на 90 тыс. га. Из них под масличные заняли около 1 млн га. Это самый высокий показатель в стране. В этом году для насыщения внутреннего рынка социально значимыми продуктами увеличили посевные площади гречихи в три раза, в два раза – картофеля, моркови и капусты. Этих объемов достаточно, чтобы закрыть потребность региона", – добавил Айдарбек Сапаров.

В завершение он сообщил, что весенне-полевые работы завершили в регионе в оптимальные сроки, выполнили все агротехнические мероприятия. В том числе внесли минеральные удобрения.

"В этом году аграрии приобрели их 200 тыс. тонн, что составляет 30% от общереспубликанского показателя. Нам важно сохранить плодородие почвы, чтобы получать стабильно высокий урожай", – заверил глава СКО.

29 мая 2023 года глава государства посетил с рабочей поездкой Северо-Казахстанскую область, где ознакомился с ходом посевных работ и провел встречи с аграриями, а также посетил ряд социальных объектов.

