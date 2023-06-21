Невыдуманные истории: как перестать жить в кредит и кому не стоит вообще брать займы

Большинство казахстанцев постоянно берут кредиты или живут в рассрочку. И это быстро входит в привычку, становясь образом жизни. Как побороть привычку жить в кредит, выбраться из долговой ямы и кому вообще не стоит связываться с кредитами, выяснял Zakon.kz.

По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, за 11 месяцев 2022 года кредиты банков физлицам увеличились на 29,4% – до 13,9 трлн тенге. Количество проблемных заемщиков составило 532 тыс. человек, снизившись с начала 2022 года лишь на 186 тыс. человек. 87% заемщиков имеют долг на сумму до 1 млн тенге со средней суммой проблемной задолженности в размере 266 тыс. тенге.

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Впрочем, как выясняется, не все казахстанцы берут кредиты. Есть среди нас те, кто не ищет легких путей.

Противник банковских долгов: Кредиты – зло

В семье Сауытбаевых одно негласное правило – не брать кредит, даже в самых сложных ситуациях. Своеобразный принцип жизни решил внедрить глава семейства – Рахым Сауытбаев. По словам пенсионера, за всю свою жизнь он ни разу не брал недвижимость, бытовую технику, электронику или же автомобиль в кредит. Мужчина также признается, что родственники, шутя, называют его ярым противником кредитов. Однако такое прозвище его вовсе не задевает, наоборот, он призывает людей отказываться от банковских долгов.

"У меня четверо детей и шесть внуков. Я никого из них не заставляю, просто с детства внушаю им, что жить в долг – это не есть хорошо. Кредиты – это зло. Ты, например, берешь в кредит условно 100 тыс. тенге, а потом отдаешь банку 250, а то и 350 тыс. тенге. Лучше своим трудом накопить эту сумму. Нужно уметь откладывать – вот чему я всегда учу своих детей. Брать кредиты – это же своего рода зависимость. Возьмешь, например, телевизор, потом захочешь еще. Сейчас наши граждане даже продукты в кредит берут, это о чем говорит? О том, что у нас качество жизни упало и люди перестали быть ответственными". Рахым Сауытбаев

По словам пенсионера, дом он строил около шести лет, а на первый автомобиль копил три года. Мужчина признает, что такой путь был довольно сложным. Однако это все же лучше, чем приобретать все в кредит.

"У меня был друг в 2000 году, тогда только кредиты начали появляться. Ну он поддался искушению, купил бытовую технику, через время взял машину в кредит. В какой-то момент он столько кредитов набрал, что всю свою зарплату отдавал на то, чтобы закрыть свои кредиты. Тогда я и пообещал себе, что не войду в эту долговую яму. Дом я сам построил: экономил, отказывал себе в чем-то, откладывал деньги. Таким же способом накопил на машину. Копить деньги меня еще родители учили. Я карманные деньги в школьное время откладывал на что-то важное всегда". Рахым Сауытбаев

Студентка: Если не заигрываться, то рассрочки – это удобно

Дана Балмуратова оканчивает вуз в этом году. Девушка обучается по специальности экономиста и мечтает работать по профессии. Учитывая студенческую жизнь, девушка часто берет беспроцентные займы. По ее словам, отдавать сразу большую сумму за телефон или же одежду студентам не всегда по карману.

"Я часто покупаю одежду в рассрочку. Еще телефон и наушники взяла. Родителей напрягать не хочу. А так взяла в рассрочку и отдаю ту же сумму по частям. Ничего в этом плохого я не вижу. Сама работаю, получаю еще стипендию и спокойно закрываю свой займ, потому что оплата по кредиту не превышает больше половины моего дохода. У меня, например, нет возможности купить сразу телефон, он дорогой. Также я не смогу накопить сумму телефона. Почему бы не купить в рассрочку, если хочется?" Дана Балмуратова

Тем не менее она говорит, что не поддерживает неплатежеспособных людей, которые берут кредит. Девушка считает, что постоянная поддержка со стороны государства людей, набравших крупные кредиты и неспособных их оплатить, в будущем может негативно повлиять на экономику страны.

"Кредит способен оказывать активное воздействие на объем и структуру денежной массы, еще на платежный оборот. Только потребительская задолженность может негативно повлиять на экономику страны, если безработные будут брать микрозаймы, кредиты и рассрочку, тогда прогресса не будет. Но если не заигрываться и не брать все подряд в кредит, то рассрочки и кредиты – достаточно удобная система". Дана Балмуратова

Психолог: Финансовое ведение и психология тесно связаны

Людей, которые часто впадают в долговую яму, в психологии называют кредитоманами. Эксперты считают, что желание брать у банка деньги в долг относится к тому же роду зависимостей, как лудомания или же наркозависимость. По словам практического психолога Куляш Сейдалиевой, чаще всего люди страдают двумя заболеваниями одновременно: шопоголизмом и кредитоманией. Эксперт отмечает, что на желание брать кредиты также влияют социальные сети, где чаще всего пользователи публикуют "красивую" жизнь.

"Пациенты, которые страдают от кредитомании, у меня были. Чтобы выйти из долговой ямы, человек должен признать это и обратиться за психологической помощью. Многие пациенты начинают прятаться от банка, нагнетая на себя тревогу и страх. Финансовое ведение и психология тесно связаны". Куляш Сейдалиева

По словам психолога, причины кредитомании у пациентов чаще всего кроются в детских травмах. Это неосознаваемое состояние человека, когда он пытается заглушить все проблемы кредитами и покупками. Также кредитомания может развиться у человека, когда он рос в семье, где были строгие родители, либо в семьях, где все было дозволено. Человек вырастает, и все его желания должны исполняться, но при этом такой человек не хочет брать ответственность. Результат – долговая яма.

Совет от финансиста: Как не погрязнуть в долгах

Финансист и директор по защите прав потребителей АФК Лаззат Усенбекова рассказывает, что если доходы заемщика не позволяют оплачивать ежемесячные платежи и не остаются на минимальный прожиточный минимум, то банк автоматически отказывает в выдаче кредита.

Чтобы не погрязнуть в долговой яме, специалист рекомендует на постоянной основе, особенно если берешь кредит, пользоваться услугами финансовых консультантов. При этом эксперт советует безработным людям не налегать на кредиты, рассрочки, микрозаймы.

"Деньги имеют стоимость во времени. Банки и микрофинансовые организации заимствуют деньги под определенный процент. И чтобы вернуть эту сумму, они привлекают средства граждан, например, депозитами. Когда банк выдает кредит за счет этих привлеченных средств, ставки по кредиту увеличиваются, потому что нужно гражданам возвращать депозит и вознаграждение за него". Лаззат Усенбекова

Эксперт считает, что все же лучше накопить, чем получить кредит. Займы же лучше брать лишь в крайних случаях.

"Допустим, разгар лета и нужно срочно купить холодильник, и, возможно, разумно его приобрести в кредит для того, чтобы продукты не портились. Однако если покупкой является предмет роскоши, к примеру, у человека есть мобильник чуть старой модели и он хочет его обновить, то все же лучше накопить, если у него доходы не нулевые". Лаззат Усенбекова

По мнению эксперта, среднестатистическому казахстанцу можно прожить и без кредита. Для этого определенно нужно иметь базовые знания финансовой грамотности, а также научиться откладывать, говорит специалист. Но, если человек уже "подсел" на банковский заем, то рано или поздно финансовая организация ему откажет в кредите, даже если сумма маленькая.

"Если человек взял один кредит, второй кредит, на третьем может оказаться, что его доходов недостаточно, чтобы оплачивать кредит. Ему уже не выдадут кредит, не имеют право выдавать. Потому что должно быть так, чтобы у человека на кредиты, все вместе и вновь получаемые приходилось не более 50% от его дохода. При этом заемщику и его супруге, если она есть, на жизнь должен оставаться минимальный прожиточный минимум и детям половина суммы прожиточного минимума. Эти правила касаются и банков, и финансовых организаций". Лаззат Усенбекова

По ее словам, если заемщик все-таки влез в долги, кредиты, рассрочки и не может оплачивать ежемесячный платеж, есть несколько способов разрешения ситуации. Можно объявить себя банкротом, попросить отсрочку, уменьшение ежемесячного платежа или же процентной ставки у финансовой организации. Если между банком и заемщиком возникли разногласия, то можно будет обратиться к банковскому омбудсмену.

"Самая существенная норма, по займам, которые не обеспечены залогом – запрещено после 90 дней просрочки начислять проценты и неустойки. Если случится такая длительная просрочка, закон предусматривает, что компенсации приостанавливаются и заемщику остается погашать только основной долг. Для заемщика это выгодное положение, потому что его долг перестанет расти как снежный ком. Но после определенного времени, по закону, кредитор вправе взыскивать задолженность у заемщика по невыплаченным процентам". Лаззат Усенбекова

В заключение напомним, что в первом квартале текущего года, по сравнению с прошлым кварталом, в Казахстане значительно вырос сегмент потребительских беззалоговых займов. Спрос на этот вид займов в основном вырос в банках с большей долей в товарном кредитовании за счет упрощения процессов выдачи онлайн-займов, а также проведения розыгрышей среди лояльных клиентов.

По данным Первого кредитного бюро, портфель по потребительским беззалоговым займам за год вырос на 30,1%, составив на 1 апреля текущего года почти 7,7 трлн тенге. Из этой суммы более 1 трлн – это займы с просрочкой в 90 и более дней. И она так же растет значительными темпами. Таким образом, казахстанцам, подсевшим на кредиты, есть над чем подумать.