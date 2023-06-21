Об ограблении предпринимателей со стороны "Жасыл даму" заявил депутат

Депутат фракции "Ак жол" Ержан Бейсенбаев в своем запросе на пленарном заседании Мажилиса заявил, что АО "Жасыл даму" направляет предпринимателям неправомерные административные взыскания, сообщает Zakon.kz.

Еще в 2017 году, по его словам, фракция "Ак жол" направляла официальный запрос тогдашнему правительству о нелегитимности "Оператора РОП". Но госорганы, как отметил депутат, "дружно покрывали это беззаконие, а иностранные руководители этого ТОО писали кляузы руководству Парламента на депутатов партии "Ак жол". Мажилисмен считает, что передача функций "Оператора РОП" в "Жасыл даму" не решила проблему.

"В демпартию "Ак жол" обращаются предприниматели, получившие административные взыскания от департаментов экологии за неуплату утилизационных платежей (утильсбор) за 2019-2021 годы. Такое взыскание неправомерно, поскольку реквизиты АО "Жасыл даму" были предоставлены только в 2023 году, и утилизационные платежи были оплачены еще до предъявления претензий. Кроме того, они нарушают указ президента о введении моратория на проведение проверок малого бизнеса. Как сообщается, на сегодня по этому основанию привлечено более 690 субъектов бизнеса". Ержан Бейсенбаев

Он обратил внимание, что именно на указанный период пришлось разоблачение незаконной деятельности "Оператора РОП", а его функции были переданы названному АО, и задержка с предоставлением реквизитов была связана именно с этой трансформацией.

"Но тогда почему за эти проблемы внутренней организации процесса штрафуют посторонних? Как в фильме "Чапаев", когда бедняк говорит: "Красные пришли – грабят, белые пришли – грабят". Ержан Бейсенбаев

Департаменты экологии ссылаются на правила реализации РОП, утвержденные правительством в самом конце 2021 года, фактически уже после событий вменяемых правонарушений, что депутат тоже считает незаконным. Он отметил, что вынесение административных актов, даже в виде предупреждений, наносит прямой ущерб предпринимателям, поскольку они автоматически переводят бизнес в высокую степень риска с неизбежными последствиями в виде налоговых проверок и ограничений на участие в госзакупках и закупках нацкомпаний. При этом завод по утилизации техники в рамках РОП – ТОО "Recycling Company" – второй год простаивает, так как в ходе уголовного дела "Оператора РОП" на предприятие наложен арест.

"Однако АО "Жасыл даму" продолжает взымать утильсбор с бизнеса и граждан, хотя сама утилизация не производится. Кроме того, по данным бизнеса, нынешний оператор четыре месяца не распределял поступившие средства производителям, ссылаясь на расследование и остановку завода, которые не мешают ему же собирать оплату за несуществующую утилизацию. И возникает вопрос – куда снова уходят миллиардные суммы от многострадального утильсбора?" Ержан Бейсенбаев

На этом фоне, считает депутат, МИИР принимает решение прекратить финансирование льготных автокредитов под 4%.

"Как известно, система утильсбора вводилась с целью обеспечить производство и доступность казахстанских автомобилей. Но чиновники об этом, видимо, забыли". Ержан Бейсенбаев

Фракция ДПК "Ак жол" потребовала:

прекратить преследование предпринимателей, оплативших утилизационные платежи (утильсбор) до установления факта нарушения сроков, отменить вынесенные им санкции, включая предупреждения;

обнародовать информацию об использовании средств, собираемых за утилизацию автомобилей и техники в период приостановления деятельности ТОО "Recycling Company", сообщить о сроках возобновления деятельности указанного завода;

продолжить автокредитование под 4%, дополнительно направив на эти цели неиспользованные средства от утильсбора;

в противном случае – рассмотреть вопрос об отмене утильсбора на период простоя завода по утилизации автомобилей.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов 20 июня рассказал, закроют ли программу льготного автокредитования для казахстанцев. Он отметил, что в Казахстане есть две программы по автокредитованию. По его словам, переформатирована будет только одна.