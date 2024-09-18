"Дефекты устранялись после резонанса": депутаты предложили пересмотреть подходы к строительству дорог

Член фракции партии "Ак жол" Ержан Бейсенбаев 18 сентября 2024 года на пленарном заседании Мажилиса Парламента Казахстана озвучил депутатский запрос о качестве автомобильных дорог, адресованный министру транспорта Марату Карабаеву, сообщает Zakon.kz.

Депутат напомнил, что президент, выступая с Посланием народу Казахстана, поручил запустить единую цифровую платформу, на которой будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских.

"Можно привести десятки примеров, когда только после общественного резонанса, инициированного активными гражданами, устранялись дефекты на дорогах. Между тем возникают вопросы к Национальному центру качества дорожных активов: "Где результат вашей работы за пять лет? Почему, имея филиалы в каждом регионе, будучи казенным предприятием, то есть, получая финансирование из госбюджета, до сих пор не делали наши дороги лучше?" Аналогичные вопросы можно задать и к технадзору", – заявил Ержан Бейсенбаев.

По его словам, в июле текущего года в ходе заседания правительства Национальный центр качества дорожных активов отчитался перед премьер-министром о своей работе.

"В данном докладе звучали цифры об обнаруженных несоответствиях. К сожалению, Национальный центр качества дорожных активов, как центр качества, вместо того, чтобы не допускать эти несоответствия, бравирует впечатляющими цифрами о том, сколько он обнаружил несоответствий". Ержан Бейсенбаев

Он вновь напомнил, что президент в своем Послании поручил охватить средним ремонтом не менее 10 тыс. км дорог по всей стране.

"Ведомственной экспертизой среднего ремонта занимается Национальный центр качества дорожных активов. Напрашивается вопрос: "Где логика?". Национальный центр качества дорожных активов сам проводит ведомственную экспертизу, сам дает рекомендации для строительства в виде рецептов, подборов, и сам же находит недостатки в работе подрядных организаций. Подобные противоречия, то есть конфликт интересов, недопустим при реализации стратегических задач государства". Ержан Бейсенбаев

Депутат отметил, что по величине территории страны в мире Казахстан находится на девятом месте, но по протяженности дороги занимает лишь 32-е место, а по качеству "к сожалению, вообще уже ближе к концу списка – 93-е место из 118-ти".

"Также президент отметил, что для усиления общественного контроля необходима единая цифровая платформа с информацией о всех видах ремонта и строительства дорог, в том числе и внутригородских. Здесь можно отметить, что большая доля критики находится именно на внутригородские дороги и дороги районного значения. Если в крупных городах и областях перешли на современные конструктивы, то в регионах до сих пор строят по старинке, не учитывая возросшее количество автомобилей, урбанизацию городов и районных центров. Министерство транспорта не раз в этом году в СМИ заявляло о цифровизации отрасли, о цифровых двойниках дорог и мостов, об общей базе дорожно-строительных материалов. Как видим, наработки есть, осталось дождаться финальной версии". Ержан Бейсенбаев

В связи с вышеизложенным депутатская фракция партии "Ак жол" просит:

пересмотреть имеющийся многоступенчатый контроль за качеством, а именно – эффективность и целесообразность технического надзора центра качества и выработать действительно работающий механизм, который будет нести не карательную и статическую функцию, а консультативную помощь и научный подход в строительстве;

внедрить механизм контроля "Общественный контроль", который станет глазами налогоплательщиков, на чьи деньги и строятся дороги;

пересмотреть проекты в городах и районных центрах, с учетом современных реалий и имеющихся инновационных методов, согласно Посланию президента;

внедрение современных технологий для автоматизации процессов контроля качества дорожных активов. Например, использование дронов или сенсоров для проверки состояния дорог;

публикация отчетов о состоянии дорожных активов и проведенных проверках на официальном сайте центра для повышения прозрачности работы.

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