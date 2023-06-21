Ремонтный фонд ТЭЦ-2 в Петропавловске увеличат до 12 млрд тенге

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров в СЦК высказался о ремонте ТЭЦ-2 в Петропавловске, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айдарбек Сапаров заявил, что подготовка к предстоящему отопительному сезону коммунального хозяйства находится на особом контроле акимата.

"По состоянию Петропавловской ТЭЦ-2 и тепловых сетей. В начале года прошла встреча с акционерами компании "СЕВКАЗЭНЕРГО". Договорились об увеличении ремонтного фонда ТЭЦ-2 с шести до 12 млрд тенге", – заявил он.

На эти средства, по словам акима, отремонтируют котлы и турбины, тепло- и электросети, построят новую дымовую трубу.

"К настоящему времени строительство трубы уже началось. Все работы выполняются согласно графику, под нашим контролем. Завершить строительство трубы "СЕВКАЗЭНЕРГО" планируется к осени", – заверил Айдарбек Сапаров.