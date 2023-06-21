Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ремонтный фонд ТЭЦ-2 в Петропавловске увеличат до 12 млрд тенге

СКО, акимат, Айдарбек Сапаров Фото: Facebook/sevkazenergo.kz
Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров в СЦК высказался о ремонте ТЭЦ-2 в Петропавловске, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Айдарбек Сапаров заявил, что подготовка к предстоящему отопительному сезону коммунального хозяйства находится на особом контроле акимата.
"По состоянию Петропавловской ТЭЦ-2 и тепловых сетей. В начале года прошла встреча с акционерами компании "СЕВКАЗЭНЕРГО". Договорились об увеличении ремонтного фонда ТЭЦ-2 с шести до 12 млрд тенге", – заявил он.
На эти средства, по словам акима, отремонтируют котлы и турбины, тепло- и электросети, построят новую дымовую трубу.
"К настоящему времени строительство трубы уже началось. Все работы выполняются согласно графику, под нашим контролем. Завершить строительство трубы "СЕВКАЗЭНЕРГО" планируется к осени", – заверил Айдарбек Сапаров.
20 марта 2022 года в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. 22 июля того же года комиссия Министерства энергетики назвала причины обрушения.

Читайте также

Международные встречи высокого уровня по Сирии будут проходить вне Казахстана

Распределить казахстанских богачей из Forbes по регионам предложил депутат

Все для машиниста и бригады: в АО "АрселорМиттал Темиртау" приобрели локомотив

Мадина Мамырханова
Сапаров Айдарбек Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
шпаргалка ЕНТ Казахстан
Центр тестирования опубликовал самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ
Какой статус у экс-главы МЧС по делу о пожарах в Абайской области, рассказал генпрокурор
Какой статус у экс-главы МЧС Юрия Ильина по делу о пожарах в Абайской области, рассказал генпрокурор
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления