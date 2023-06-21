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Пенсионеры забыли внучку на трассе по пути в Алматы: девочка догоняла их на грузовике

Полиция вернула пенсионерам внучку, которую они потеряли на трассе Фото: polisia.kz
В Актюбинской области пенсионеры оставили внучку в кемпинге. Узнав, что дедушка и бабушка уехали без нее, девочка-подросток попыталась догнать их на попутном грузовике, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратился 64-летний житель Алматы. Он рассказал, что вместе с женой и 15-летней внучкой ехал из Сочи в Алматы. По дороге пенсионеры остановились в одном из кемпингов Иргизского района.

"Пенсионеры отошли от автомобиля на 15 минут, оставив спящую внучку на заднем сиденье машины. Девочка проснулась и тоже вышла из авто. Тем временем ее дедушка и бабушка вернулись и продолжили путь, не обратив внимания на отсутствие внучки. Они заметили, что потеряли ребенка, только на границе с Кызылординской областью", – говорится в сообщении ДП Актюбинской области. 

Сотрудники отдела полиции Иргизского района провели расследование, отыскали девочку-подростка и вернули ее родственникам. Полицейские выяснили, что девочка попыталась догнать дедушку и бабушку самостоятельно, остановив на трассе попутный грузовик.

Похожие случаи происходили и ранее. Например, 1 марта полиция Павлодарской области нашла на трассе восьмилетнюю девочку, которая попыталась самостоятельно добраться из Успенки в Павлодар после того, как обиделась на родителей.

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