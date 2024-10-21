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Несчастный случай произошел с бабушкой и ее внучкой на даче в Петропавловске

Несчастный случай произошел с бабушкой и ее внучкой на даче в Петропавловске, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 22:43 Фото: pixabay
В дачном обществе микрорайона Заречный города Петропавловска девочка-подросток и ее бабушка получили тяжелое отравление ядовитым газом, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, внучка с пожилой женщиной жили на даче, где после паводка уцелели лишь несколько строений, в которых пока нет электричества. Семья занесла в комнату бензиновый генератор и вскоре об этом пожалела. Строение моментально наполнилось продуктами горения. 14-летняя девочка успела позвонить матери и сообщить, что им с бабушкой внезапно стало плохо. 68-летнюю пенсионерку доставили в реанимацию, а ребенка – в детскую больницу. Состояние обеих пострадавших медики оценивают как средней тяжести.

"Здесь опасность в том, что зачастую люди пренебрегают элементарными правилами, то есть начинают приспосабливать для обогрева помещений самодельные электрические обогреватели. Да также пользуются газовыми обогревателями, что, конечно, категорически не допускается в этих помещениях. Все должно быть заводского изготовления. Ну и хотелось бы, конечно, рекомендовать жителям: сейчас вот мы активно внедряем датчики угарного газа". Начальник Управления по ЧС города Петропавловска Ержан Шарипов

Ранее сообщалось, что жительница Павлодарской области погибла из-за неисправной печи.

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