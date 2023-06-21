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Еще около 330 тыс. га земель планируют вернуть в госсобственность в СКО

СКО, акимат, Айдарбек Сапаров Фото: akorda.kz
Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров 21 июня в СЦК рассказал о планах по возврату в государственную собственность неиспользуемых сельхозземель, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в прошлом году государству вернули 304 тыс. га земель.

"Мы продолжаем проводить полную инвентаризацию и аудит всех земель сельскохозяйственного назначения. До конца года мы планируем вернуть в государственную собственность около 330 тыс. га земель. Эти земли в будущем будут использованы для расширения полей и пастбищ. Кроме того, к землям запаса относятся 223,4 тыс. га земель. Мы планируем передать эти земли людям для выпаса скота и людям, которые хотят заниматься сельскохозяйственным производством через тендеры", – заверил Айдарбек Сапаров.

Аким отметил, что изъятие неиспользуемых и незаконно выданных в свое время земель – важный вопрос.

"Создана комиссия, ее возглавляет мой заместитель. В не вошли также представители правоохранительных органов. Каждую пятницу проходит заседание, земельная инспекция докладывается. По итогам их данных направляются уведомление (владельцам земель. – Прим. ред.) Если сами добровольно возвращают, то земли возвращаются государству, а если нет, то подаем в суд", – сказал Айдарбек Сапаров.

Ранее он рассказал, какая работа ведется в Северо-Казахстанской области в части развития сельского хозяйства. По словам Айдарбека Сапарова, посевы сельскохозяйственных культур в СКО в 2023 году составили 4,5 млн га с увеличением на 90 тыс. га.

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