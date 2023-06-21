Автобус с пассажирами загорелся в Семее
Видео с полыхающим автобусом распространили в социальных сетях.
В комментариях одна из подписчиц Instagram-паблика go_semey_ написала, что люди успели выбежать из транспорта:
"Все живы, здоровы! Успели выбежать. Пожарные быстро приехали, молодцы".
Сообщение о том, что в Семее по ул. Шугаева загорелся автобус, на пульт "101" поступило в 8:50.
"По прибытии спасательных подразделений было установлено, что во время следования в автомобиле марки ПАЗ 2013 года выпуска горели детали моторного отсека, панель приборов, внутренняя обшивка, сидения и кузов. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки".Пресс-служба ДЧС Абайской области
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.
На вопрос, сколько пассажиров было в автобусе в момент возгорания, в пресс-службе областного ДЧС ответили, что "жертв и пострадавших нет".
Для того чтобы избежать пожаров на автотранспорте, ДЧС Абайской области просит соблюдать следующие меры пожарной безопасности:
- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
- не допускается подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;
- не допускается оставление транспортных средств с открытыми горловинами топливных баков при наличии течи из топливных баков.
"Будьте внимательны! Пожар в машине может распространяться практически сразу. Запах бензина и горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота – все это факты, предшествующие пожару. На автотранспорте обязательно должен быть заправленный, готовый к применению исправный огнетушитель", – добавили в пресс-службе областного ДЧС.
В начале июня 2023 года разбушевавшийся огонь на обочине трассы Алматы – Хоргос привлек внимание автомобилистов. Как рассказали тогда в пресс-службе ДЧС Алматинской области, на трассе сгорел прицеп КАМАЗа со строительными материалами.