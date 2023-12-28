Больше 300 замерзающих пассажиров эвакуировали спасатели с трассы Абайской области
Четыре рейсовых автобуса с трасс Абайской области, заполненных людьми, эвакуировали спасатели. Так, из двух автобусов, следовавших по направлениям "Семей – Барлык Арасан" и "Усть-Каменогорск – Маканчи", в теплопункты доставили 98 человек. Среди них 18 детей.
Позднее пассажиры еще двух автобусов, ехавших по маршруту "Семей – Урджар", благополучно добрались до села Калбатау. Спасатели вызволили 214 человек, в том числе 28 детей.
Никто из пассажиров в медицинской помощи не нуждается, отметили в пресс-службе ДЧС Абайской области.
26 декабря в Семее пошел ливень вперемешку с ледяной крупой. Они плотной стеной прошлись по городу в течение часа. Вмиг образовались лужи на дорогах, увеличивая и без того немаленькие пробки на центральных магистралях. Школьников региона из-за непогоды заранее отправили на зимние каникулы.