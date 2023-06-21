Торегали Тореали получил еще трое суток ареста

Известного музыкального исполнителя Торегали Тореали арестовали на трое суток за невыполнение законного требования полиции, сообщает Zakon.kz.

Дело было рассмотрено в Специализированном суде по административным правонарушениям г. Алматы.



"Судом установлено, что 14 июня 2023 года А., управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения, не выполнил законные требования полиции об остановке транспортного средства. В судебном заседании правонарушитель частично подтвердил факты, изложенные в материалах дела", – рассказали в суде.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Полицейские задержали Торегали Тореали днем 14 июня.

На кадрах, снятых полицейским жетоном, видно, что певец агрессивен, не подчинялся полицейским, нецензурно выражался и пытался скрыться с места задержания.

Чтобы вытащить его из машины, пришлось задействовать нескольких патрульных. Торегали Тореали вытащили, повалили на асфальт и затем направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила наркотическое опьянение, "выраженное в употреблении психоактивных веществ".

Тореали посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет.