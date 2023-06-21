В Костанае катание на качели для ребенка закончилось частичной ампутацией пальца

В одном из дворов Костаная для 8-летней девочки катание на качели закончилось частичной ампутацией пальца, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Первый канал "Евразия", девочка забралась на конструкцию и внезапно закричала: руку зажало железной деталью. Родители сразу повезли ее в травмпункт. Как итог – фаланга пальца сломана, а часть мягких тканей пришлось удалять.

Мама девочки сразу обратилась к председателю КСК с просьбой обезопасить площадку.

"Он со мной разговаривать отказался, начал мне грубить, говорить, что он тут ни при чем. Что качели стоят веками, и все нормально с ними было. Я решила принять меры и вызвала дежурную группу полиции", – рассказала мать пострадавшего ребенка.

После женщина получила сообщение о том, что дело стражи порядка оставили без рассмотрения.

Отмечается, что участок качели, где девочка получила травму, накрыли частью пластиковой бутылки, больше никаких мер принято не было.

Женщина написала жалобу в прокуратуру на председателя КСК и сотрудников полиции.

Пострадавшей девочке предстоит восстановление, ее возят на перевязки.

Ранее схожая ситуация произошла в Уральске. В апреле 7-летний мальчик потерял половину мизинца, когда катался на горке.

А в августе 2022 года, также на детской площадке, в Уральске ребенок лишился фаланг двух пальцев.

