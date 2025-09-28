#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Происшествия

В Костанае школьница едва не лишилась пальца из-за любопытства

девочка едва не лишилась пальца из-за любопытства, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 23:33 Фото: МЧС РК
В Костанае в поселке Корейский спасатели пришли на помощь 12-летней девочке, оказавшейся в непростой ситуации. Из любопытства она просунула средние пальцы обеих рук в металлическую часть руля самоката и не смогла самостоятельно их достать, сообщает Zakon.kz.

К месту вызова прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС.

"С помощью болгарки они аккуратно спилили ручки самоката и освободили пальцы ребенка. Медицинская помощь девочке не понадобилась". Пресс-служба МЧС РК

МЧС напоминает родителям о необходимости проводить с детьми профилактические беседы о безопасном поведении.

Ранее трогательным видео поделились спасатели Караганды.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
