В Костанае школьница едва не лишилась пальца из-за любопытства
Фото: МЧС РК
В Костанае в поселке Корейский спасатели пришли на помощь 12-летней девочке, оказавшейся в непростой ситуации. Из любопытства она просунула средние пальцы обеих рук в металлическую часть руля самоката и не смогла самостоятельно их достать, сообщает Zakon.kz.
К месту вызова прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС.
"С помощью болгарки они аккуратно спилили ручки самоката и освободили пальцы ребенка. Медицинская помощь девочке не понадобилась". Пресс-служба МЧС РК
МЧС напоминает родителям о необходимости проводить с детьми профилактические беседы о безопасном поведении.
