В Костанае школьница едва не лишилась пальца из-за любопытства

Фото: МЧС РК

В Костанае в поселке Корейский спасатели пришли на помощь 12-летней девочке, оказавшейся в непростой ситуации. Из любопытства она просунула средние пальцы обеих рук в металлическую часть руля самоката и не смогла самостоятельно их достать, сообщает Zakon.kz.

К месту вызова прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС. "С помощью болгарки они аккуратно спилили ручки самоката и освободили пальцы ребенка. Медицинская помощь девочке не понадобилась". Пресс-служба МЧС РК МЧС напоминает родителям о необходимости проводить с детьми профилактические беседы о безопасном поведении. Ранее трогательным видео поделились спасатели Караганды.

