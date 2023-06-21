Крупный пожар на Аксуском заводе ферросплавов потушен

21 июня на Аксуском заводе ферросплавов загорелся трансформатор. Общая площадь пожара составила 200 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, при тушении пострадал пожарный. С травмой руки его госпитализировали в больницу.



"На месте работали 53 сотрудника ДЧС и 13 единиц техники. Благодаря отваге и предельным усилиям наших огнеборцев, пожар удалось локализовать в 20:52 и в конечном итоге полностью ликвидировать в 22:40". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что возгорание на заводе произошло в одном из цехов сегодня в 16:00. Во время пожара пострадал пожарный.