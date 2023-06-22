В Талгаре произошла массовая драка с участием молодых людей
Фото: скриншот с видео
В районе автостанции в городе Талгар проезжающие засняли на видеорегистратор конфликт двух группировок. Молодые люди с палками на видео пытаются по-своему решить какие-то вопросы, сообщает Zakon.kz
Видео появилось в паблике kris_p_talgar в Instagram и его уже прокомментировал начальник УП Талгарского района ДП Алматинской области Рустем Джарыкбасов.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК , участники данного происшествия доставлены в УП Талгарского района", - заявил Джарыкбасов.
Ранее в конце мая этого года сообщалось о подобной драке ночью в Алматы в микрорайоне Аксай-3.
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