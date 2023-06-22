В Талгаре произошла массовая драка с участием молодых людей

Фото: скриншот с видео

В районе автостанции в городе Талгар проезжающие засняли на видеорегистратор конфликт двух группировок. Молодые люди с палками на видео пытаются по-своему решить какие-то вопросы, сообщает Zakon.kz

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