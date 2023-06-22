СпецЦОНы переводят на усиленный режим

В Казахстане СпецЦОНы и процессинговые центры управлений административной полиции переходят на усиленный режим работы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МВД, теперь они будут работать с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.30, в субботу – с 09.00 до 19.30. И это связано со скорым завершением легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

В ведомстве напомнили, что легализация завершается 1 июля.

"C 1 июля прием заявок на легализацию будет остановлен. Однако всем гражданам Казахстана, подавшим заявки до 1 июля, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока при условии соответствия автомобилей предъявляемым требованиям к легализации", – говорится в сообщении.

Не останутся за бортом и те, кто по какой-то причине не смог снять свой автомобиль с иностранного учета. Им предоставят возможность получить временный учет сроком на 5 лет. Обязательным условием будет обратный вывоз автомобиля за пределы РК по истечении указанного срока или прохождение первичной регистрации на условиях легализации в случае снятия с учета автомобиля по месту прежней регистрации.

При постановке на временный учет будут выдаваться свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки Республики Казахстан (госпошлины за ГРНЗ – 9660 тенге, СРТС – 4313 тенге, сбор за обычную регистрацию – 863 тенге). В свидетельстве о регистрации будут указываться записи: временный учет без права отчуждения и выезда за пределы Республики Казахстан.

В случае, если гражданами Казахстана будет принято решение вывезти их за пределы страны, они должны будут сдать СРТС и ГРНЗ Республики Казахстан, после чего им будут возвращены регистрационные документы и ГРНЗ иностранного государства.

Кроме того, в МВД напомнили, что граждане Казахстана не смогут оформить полис обязательного автострахования на иностранные автомобили, ввезенные после 1 сентября 2022 года, а также продлить действующий полис автострахования на автомобили с иностранным учетом, ввезенные до 1 сентября 2022 года и не прошедшие легализацию.

Ранее мы сообщали, что свыше 161 тыс. иностранных авто легализовали в Казахстане с начала акции.