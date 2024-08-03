Движение транспорта перекроют в Астане на участке проспекта Туран с 3 по 5 августа

Участок проспекта Туран в Астане перекроют для движения транспорта с 3 по 5 августа из-за ремонта, сообщает Zakon.kz.

В акимате столицы пояснили, что на этом участке проспекта будут проходить работы по врезке сети канализации, поэтому его полностью перекроют.

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Астане с 7 по 10 августа введут временные ограничения на передвижение в связи с проведением общественно-политических мероприятий.