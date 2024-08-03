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Движение транспорта перекроют в Астане на участке проспекта Туран с 3 по 5 августа

ремонт дороги, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 09:30 Фото: pixabay
Участок проспекта Туран в Астане перекроют для движения транспорта с 3 по 5 августа из-за ремонта, сообщает Zakon.kz.

В акимате столицы пояснили, что на этом участке проспекта будут проходить работы по врезке сети канализации, поэтому его полностью перекроют.

схема, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 09:30

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Астане с 7 по 10 августа введут временные ограничения на передвижение в связи с проведением общественно-политических мероприятий.

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