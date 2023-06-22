Психолог назвал неожиданную пользу сна без одежды

Клинический психолог Станислав Самбурский уверяет, что сон обнаженным может помочь некоторым людям повысить самооценку. Но есть и минусы, сообщает Zakon.kz.

Специалист заявляет, что сон голышом имеет свои неожиданные плюсы и минусы.

С одной стороны, он помогает расслабиться, повысить самооценку и укрепить интимные отношения с партнером.

"Для некоторых людей сон голышом может быть способом выражения любви и доверия. Для других – способом демонстрации своей привлекательности. Для третьих – способом избавления от лишнего напряжения". Станислав Самбурский

С другой, продолжает психолог в разговоре с Lenta, сон обнаженным может вызывать стресс и подвергать здоровье рискам. Кроме того, привычка спать без одежды может снизить иммунитет и увеличить вероятность простудных заболеваний.

"Для некоторых людей сон голышом может стать источником страха или вины. Им это портит настроение, может вызвать депрессивное состояние". Станислав Самбурский

Психолог уверен, что на вопрос, стоит ли спать голышом или нет, может ответить только сам человек.

"Главное – слушать свое тело. Если вы чувствуете себя комфортно и счастливо без одежды, спите без нее. Если вы испытываете дискомфорт или беспокойство, не делайте этого". Станислав Самбурский

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что регулярный недосып напрямую связан с набором лишнего веса. Специалист уточняет, что во сне гипофиз выделяет гормон роста – соматотропин.