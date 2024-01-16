Почему человек не помнит детство

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что в психологии существует несколько теорий и гипотез, которые пытаются объяснить феномен потери воспоминаний из детства, сообщает Zakon.kz.

По его словам, одна из возможных причин забывания детства – это травма. Если человек пережил в детстве какие-то негативные или травматические события, такие как физическое или эмоциональное насилие, издевательства, утрата близких, то он может подсознательно вытеснять эти воспоминания из своей памяти, чтобы защитить себя от боли и страдания. Это называется психогенной амнезией, объяснил эксперт.



Психолог отметил, что психогенная амнезия – это нарушение памяти, при котором человек не может вспомнить определенные периоды или события своей жизни, связанные с психологическим стрессом или травмой.

"Это может быть полное или частичное забывание, временное или длительное. Психогенная амнезия может быть вызвана как однократным травматическим событием, так и хроническим стрессом или насилием. Механизм психологической защиты помогает человеку справиться с пережитым ужасом, например, когда родители выпороли ни за что или старшеклассники засунули головой в унитаз. Впишите сюда что угодно – любое травматическое событие, которое вызвало ужас, мозг постарается затирать. Это необходимо, чтобы продолжать жить дальше", – цитирует специалиста "Газета.Ru".

Восстановить воспоминания можно при психотерапии, гипнозе или под воздействием каких-то триггеров, считает эксперт.

"Другая возможная причина забывания детства – это выборочность. Если человек не придает большого значения своему детству или не испытывает к нему особой привязанности, то он может просто не обращать внимания на свои детские воспоминания и не активировать их в своем сознании. Это называется выборочным забыванием", – подчеркнул психолог.

Самбурский подчеркнул, что выборочное забывание – это процесс, при котором человек забывает ту информацию, которая не соответствует его интересам, целям, убеждениям или самооценке.

"Выборочное забывание является механизмом психологической адаптации, который помогает человеку сосредоточиться на том, что для него важно и полезно в настоящем и будущем. Но и при выборочном забывании воспоминания тоже не полностью стираются из памяти. Они могут вспоминаться при определенных обстоятельствах, например, при встрече с детскими друзьями, просмотре фотографий или прочтении книги", – резюмировал Самбурский.

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