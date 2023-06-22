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АФМ: Выделенные по нацпроекту более 500 млн тенге субсидий украли в Костанае

АФМ: В Костанае украли 500 млн тенге, выделенных в рамках нацпроекта Фото: pixabay
Группу лиц в Костанае подозревают в хищении более 500 млн тенге, выделенных в качестве субсидий в рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы. Об этом 22 июня 2023 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

В сообщении отмечено, что деятельность организованной преступной группы, действовавшей с 2022 года по настоящее время, изобличена сотрудниками Департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры региона.

"Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, за что выплачивались субсидии, которые распределялись между участниками ОПГ".Пресс-служба АФМ РК

Также указано, что организатор и два его сообщника задержаны и в отношении них суд санкционировал арест на два месяца.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

21 июня 2023 года сообщалось, что Департамент АФМ по Алматы в рамках досудебного расследования проводит проверку законности расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес "Қазақстан барысы".

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