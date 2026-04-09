События

3 млрд тенге и 1,3 млн долларов конфискованы по громкому делу о хищении субсидий в Костанае

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 09:55 Фото: Zakon.kz
В Костанае вынесли приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов. Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

В ведомстве напомнили, что преступная группа, возглавляемая руководителем ТОО "Beef Export Group" Пархоменко, действовала при участии должностных лиц Управления сельского хозяйства, а также в сговоре с сельхозтоваропроизводителями и ветеринарными специалистами районов, организовав схему незаконного получения субсидий.

"Злоумышленники оформляли фиктивный закуп крупного рогатого скота и документы о его переработке, что позволяло систематически получать субсидии в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса", – сказано в публикации АФМ за 9 апреля 2026 года.

Известно, что поступившие средства перечислялись за якобы поставленный скот, сведения о котором вносились в информационные базы, после чего обналичивались и возвращались на счета подконтрольных организаций под видом оплаты за несуществующую продукцию.

Для придания законности оформлялись фиктивные бухгалтерские документы, на основании которых повторно подавались заявки на субсидирование.

В результате государству был причинен ущерб на сумму свыше 3 млрд тенге.

В ходе следствия подозреваемые добровольно возместили более 107 млн тенге.

В итоге приговором суда организатора Пархоменко А. Г. осудили к 14 годам лишения свободы.

"14 участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет".Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, конфисковано имущество стоимостью 3 млрд тенге, включая денежные средства в размере 1,3 млн долларов и 700 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность преступной группы, которая с помощью специализированного оборудования рассылала фишинговые SMS для кражи данных и денег граждан. В Агентстве подчеркнули, что это первый случай пресечения подобной схемы на территории стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

