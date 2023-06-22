174 сельских акима создали искусственный дефицит земель в Туркестанской области

Прокуратурой Туркестанской области в рамках проекта "Доступное пастбище" все 174 сельских акима привлечены к административной ответственности по ст. 498 ("Приписки и искажение данных статистики") КоАП РК на 5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным областной прокуратуры, акимы с целью "улучшения" показателей по производству молока и мяса на селе умышленно приписывали в статистических отчетах частного сектора количество животных крестьянских хозяйств.

"Впоследствии данная неправильная отчетность была использована районными акиматами при формировании и утверждении планов управлений пастбищами. На сегодня указанная статистика прокурорами приведена в соответствие, и реальная потребность общими пастбищами по области снижена в три раза, то есть с 2,1 млн га до 652 тыс. га". Пресс-служба прокуратуры Туркестанской области

Кроме того, по актам прокуроров акиматами региона начата работа по пересмотру всех ранее утвержденных аналогичных планов.

Для недопущения подобных нарушений впредь прокуратура Туркестанской области направила в Агентство по стратегическому планированию и реформам, Министерство сельского хозяйства и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности "ряд предложений об интеграции имеющихся программных обеспечений в области животноводства".

21 июня 2023 года аким СКО Айдарбек Сапаров рассказал, что в регионе еще около 330 тыс. га земель планируют вернуть в госсобственность. По его словам, в прошлом году государству вернули 304 тыс. га земель.

