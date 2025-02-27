#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.28
526.19
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.28
526.19
5.86
События

Акима оштрафовали в Улытау

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 11:48 Фото: pixabay
Жанааркинский районный суд рассмотрел административное дело в отношении акима сельского округа, привлеченного к ответственности по статье 479 КоАП РК за нарушение сроков ответа на представление об устранении нарушений, сообщает Zakon.kz.

По информации суда Улытау от 27 февраля, 6 ноября 2023 года в Жанааркинском районе было возбуждено уголовное дело по факту хищения строительных материалов, предназначенных для возведения спортивного комплекса. В рамках расследования 12 ноября 2024 года следователь направил акиму Жанааркинского района представление об устранении выявленных нарушений. Заместитель акима передал этот документ акиму сельского округа 14 ноября 2024 года. Однако в установленный месячный срок ответ предоставлен не был.

"На заседании суда гр. С. полностью признал свою вину, пояснив, что получил документ своевременно, но не смог уделить ему должного внимания из-за частых отключений электроэнергии в селе", – рассказали в суде.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, признал акима виновным и назначил штраф в размере 27 524 тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.

21 февраля 2025 года сообщалось о штрафе акиму Самарского сельского округа ВКО, который заключил два договора из одного источника с одним и тем же ТОО. Тем самым он нарушил нормы о государственных закупках.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Досаев рассказал, как решили проблемы с водоснабжением 50 тысяч алматинцев
События
11:40, Сегодня
Досаев рассказал, как решили проблемы с водоснабжением 50 тысяч алматинцев
Досаев объяснил острую необходимость строительства Конгресс-центра в Горном гиганте
События
11:22, Сегодня
Досаев объяснил острую необходимость строительства Конгресс-центра в Горном гиганте
Как будут выглядеть вагоны LRT
События
11:02, Сегодня
Как будут выглядеть вагоны LRT
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: