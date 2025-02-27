Акима оштрафовали в Улытау

Жанааркинский районный суд рассмотрел административное дело в отношении акима сельского округа, привлеченного к ответственности по статье 479 КоАП РК за нарушение сроков ответа на представление об устранении нарушений, сообщает Zakon.kz.

По информации суда Улытау от 27 февраля, 6 ноября 2023 года в Жанааркинском районе было возбуждено уголовное дело по факту хищения строительных материалов, предназначенных для возведения спортивного комплекса. В рамках расследования 12 ноября 2024 года следователь направил акиму Жанааркинского района представление об устранении выявленных нарушений. Заместитель акима передал этот документ акиму сельского округа 14 ноября 2024 года. Однако в установленный месячный срок ответ предоставлен не был.

"На заседании суда гр. С. полностью признал свою вину, пояснив, что получил документ своевременно, но не смог уделить ему должного внимания из-за частых отключений электроэнергии в селе", – рассказали в суде.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, признал акима виновным и назначил штраф в размере 27 524 тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.

21 февраля 2025 года сообщалось о штрафе акиму Самарского сельского округа ВКО, который заключил два договора из одного источника с одним и тем же ТОО. Тем самым он нарушил нормы о государственных закупках.