Экс-руководителя Управления транспорта Шымкента оправдали

В Шымкенте 16 ноября суд вынес оправдательный приговор экс-руководителю Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мухтару Коканбаеву, сообщает Zakon.kz.

По информации Otyrar.kz, его отпустили из зала суда.



"Я очень сильно взволнован. Хочу отметить, что кроме моих родных и близких, меня поддерживали совершенно незнакомые мне люди, очень много слов поддержки я слышал, и, пользуясь случаем, хочу сказать всем большое спасибо. Время покажет, пока точно не могу сказать, чем я буду заниматься и что делать. Всем спасибо", – сказал Мухтар Коканбаев.





В конце июня 2023 года появилась информация о задержании руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мухтара Коканбаева. Тогда Антикор сообщил, что Коканбаева задержали по подозрению в коррупции. Его обвиняли в получении взятки в размере 13 млн тенге от предпринимателя. Однако позже статью переквалифицировали на статью 361 УК РК часть 4 "Злоупотребление должностными полномочиями".