МВД: У полиции пока нет возможности определять скорость электросамокатов

Председатель комитета административной полиции Кайсар Султанбаев в кулуарах Сената 22 июня признался, что определять скорость самоката во время его передвижения полиция пока технически не может, сообщает Zakon.kz.

Согласно новым поправкам, максимально разрешенная скорость для электросамокатов по пешеходной части будет составлять 6 км в час. Однако проконтролировать этот момент технически для полиции будет практически невозможно.

"Не буду скрывать, откровенно скажу, сегодня такой технической возможности у полиции – определять скорость передвижения самоката – практически нет. Если какое-то ДТП произойдет, у нас есть технические возможности рассчитать его скорость согласно скольжению, путей торможения и т.д. Будет назначена специальная судебно-медицинская экспертиза, по ее заключению будет доказана его вина. И будем уже в зависимости от заключения судебно-медицинской экспертизы привлекать к ответственности нарушителя. Пока будет так. Это только начало. В дальнейшем мы вопросы контроля будем смотреть". Кайсар Султанбаев

Но при этом, по его словам, в поправках расписано наказание в том числе за превышение скорости.

"Водители электросамокатов будут привлекаться к административной ответственности по двум статьям - 593 статья КоАп, за несоблюдение правил перевозки пассажиров грузов. Штраф 5 МРП (17 250 тенге). А также штраф за нарушения иных требований предъявляемых к участникам дорожного движения - это 620 статья, сюда войдут все остальные правонарушения, штраф также 5 МРП". Кайсар Султанбаев

Депутаты Сената на пленарном заседании 22 июня одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения". Поправки затрагивают в том числе регулирование движения электросамокатов.

