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Общество

В МВД прокомментировали идею введения лицензирования такси

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, малый и средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятые, самозанятые работники, малое предпринимательство, среднее предпринимательство , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 19:04 Фото: pexels
Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев в кулуарах сената 25 февраля 2025 года прокомментировал предложение о введении лицензирования для таксистов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайсар Султанбаев заявил, что поддерживает соответствующее предложение Генпрокуратуры. 

"Надо эти вещи контролировать, для того, чтобы навести порядок в этой деятельности, так как это напрямую связано с безопасностью людей. Ведь любой вид транспорта является источником повышенной опасности. Если сегодня водитель такси решил обслуживать граждан, он должен отвечать за безопасность", – отметил он

Ранее первый заместитель председателя Комитета по правой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана Руслан Алькенев сообщил, что с участием водителей такси в прошлом году было совершено 113 ДТП, в которых погибли 42 человека, ранен – 201.

Мадина Мамырханова
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