В МВД прокомментировали идею введения лицензирования такси

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев в кулуарах сената 25 февраля 2025 года прокомментировал предложение о введении лицензирования для таксистов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайсар Султанбаев заявил, что поддерживает соответствующее предложение Генпрокуратуры.

"Надо эти вещи контролировать, для того, чтобы навести порядок в этой деятельности, так как это напрямую связано с безопасностью людей. Ведь любой вид транспорта является источником повышенной опасности. Если сегодня водитель такси решил обслуживать граждан, он должен отвечать за безопасность", – отметил он

Ранее первый заместитель председателя Комитета по правой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана Руслан Алькенев сообщил, что с участием водителей такси в прошлом году было совершено 113 ДТП, в которых погибли 42 человека, ранен – 201.