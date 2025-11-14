#АЭС в Казахстане
Спорт

Роналду впервые в карьере получил удаление в составе сборной Португалии

Футбол Удаление Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 10:53 Фото. Instagram/portugal
Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду первый раз за свою профессиональную карьеру получил красную карточку в майке сборной Португалии, когда играл минувшей ночью против команды Ирландии, сообщает Zakon.kz.

Это был поединок отборочного цикла ЧМ-2026, в котором ирландская дружина принимала у себя дома португальскую сборную и обыграла ее со счетом 2:0.

Матч был отмечен неприятным моментом, когда лидер гостей Криштиану Роналду на 61-й минуте был удален за удар локтем в спину местного игрока Дара О’Ши.

Недовольный капитан португальцев покидал поле, аплодируя болельщикам и показывая им большой палец, плюс имитируя плач.

Через мгновение местные фанаты ответили ему тем же.

Тем самым Роналду впервые заработал удаление в составе Португалии, а его команда упустила шанс поехать на ЧМ-2026, уступив на выезде (0:2).

За всю свою карьеру Криштиану получал 12 красных карточек, но все они были на клубном уровне.

Несмотря на поражение от ирландцев, подопечные Роберто Мартинеса сохраняют еще хорошие шансы для завоевания путевки на ЧМ-2026.

Для этого им 16 ноября надо обыграть дома аутсайдера группы F – сборную Армении, но уже без Роналду, который пропустит матч.

Перед встречей с Ирландией 40-летний нападающий назвал себя умным футболистом.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
