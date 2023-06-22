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Власти Алматы предлагают проверять автомобили на соответствие экостандартам

Казахстан акимат Алматы экология решения Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК рассказал, что в настоящее время подготовлены предложения, согласно которым в закон "Об особом статусе Алматы" будут внесены поправки, разрешающие проверки автомобилей на соответствие экостандартам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Для решения проблемы с загрязненностью воздуха городские власти намерены усилить проверки автомобилей, их технического состояния и бензина, на котором они ездят. 

"Если мы говорим о вкладе транспорта в ухудшение качества воздуха в Алматы – его доля значительная, много раз было сказано. Поэтому ужесточение экостандартов, вопросы изменения подходов техосмотров машин. Самый главный для нас вызов – многие работы большегрузными машинами осуществляются машинами, которые зарегистрированы в Алматинской области, серии 05. Поэтому мы хотим получить возможность в Законе "Об особом статусе Алматы" введения дополнительных проверок экостандартов, начиная от бензина, которым заправляются, и самим техсостоянием машин". Ерболат Досаев

Он указал, что такие предложения уже готовы. В начале осени акимат собирается, как только после каникул Парламент приступит к своей работе, внести депутатам свои предложения. 

"Мы надеемся, если они нас поддержат, до конца года у нас появится наконец действенный инструмент влияния на качество услуг, которые оказываются большим грузовым транспортом". Ерболат Досаев

Также определенную лепту в решение вопроса внесет БАКАД. 

"Мы очень ожидаем, что весь транзитный транспорт уйдет. Город, я думаю, значительно разгрузится от большегрузного транспорта. Я их называю коптильнями. Когда они идут и коптят черным дымом, потому что катализаторы убирают, ничего не делают". Ерболат Досаев

Касательно существующих в городе экопостов, по словам градоначальника, по ним вопрос остается пока открытым. 

"Эффективность экопостов оставляют желать лучшего. Мы совместно с МВД рассмотрим две возможности: они предлагают либо вообще их закрыть, потому что есть новые технологии, которые позволяют измерить необходимые выбросы и выхлопы от машин. Либо – мы работаем с одной компанией, которая занимается проектами "Сергек", есть такие новые индикаторы, которые надо легализовать в законодательстве. В том пакете предложений мы хотим это сделать". Ерболат Досаев

Ранее он ответил на жалобы алматинцев о плохом освещении в городе,

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