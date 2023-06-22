Досаев высказался о падающих деревьях в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев высказался о случаях падения деревьев в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналист в СЦК напомнила акиму про недавний резонансный случай, который произошел в парке Горького. Тогда никто не пострадал, но ситуация, по ее словам, может повториться.

Однако Ерболат Досаев отметил, что парк находится в частной собственности.

"Собственники парка могут подать заявку на обрезку деревьев, я квоты по районам раздал. Поэтому они просто должны обратиться с соответствующей заявкой в акимат", – сказал градоначальник.

Он добавил, что после этого случая акимат обратился ко всем собственникам.

"Раньше не было денег на обрезку, сейчас деньги есть, они просто должны вовремя подать заявку о том, что дерево сухое, больное и его надо убрать. Гарантий мы не можем дать, это собственники должны отвечать за свою территорию и что там происходит. И если они в аренду отдали место под кафе, то, соответственно, и собственник, и тот, кто открывает это кафе, должны сами смотреть, что вокруг происходит. А если они обратятся к государству, мы поможем". Ерболат Досаев

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