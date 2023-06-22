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Казахстанские выпускники выкинули аттестаты в урну: их ищут

Казахстанские выпускники выкинули аттестаты в урну: их ищут Фото: скриншот видео
20-22 июня 2023 года в Казахстане проходит вручение аттестатов выпускникам 9 и 11 классов. Однако не все экс-ученики с трепетом вспоминают школьные годы. Накануне в Казнете появилось видео, на котором выпускники выкидывают свои аттестаты в урну, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы в соцсетях активно обсуждают действия молодых людей. Одни пытаются найти оправдание подобному поведению, другие же – осуждают.

  • После такого видео нужно задуматься о нашей системе образования и нравственности нашей молодежи.
  • Может они хотели показать, что чувствуют. Пусть хоть так обратят внимание на то, что школа для учеников, а не для учителей.
  • Это не правильно!
  • Я бы тоже свой выкинул! Ведь толку от него ноль.
  • Школьники умнее чем взрослые.
  • Хайпуют детки... Научились, видимо, только этому.
  • Это государственный документ. Надо привлечь к ответственности, не надо извинений Нельзя так оскорблять госсимволы.

При этом, автор не указал, где именно происходили события.

В пресс-службе Министерства просвещения отреагировали на публикацию и отметили, что на сегодня проводится работа по выявлению выпускников, участвовавших в данном ролике.

"Управлениям образования даны рекомендации о проведении разъяснительной работы с учащимися и выпускниками школ, родительской общественностью по недопущению подобных фактов".Пресс-секретарь МП РК Мереке Нурмуханова

В июне 2023 года в Казнете активно обсуждали видео, на котором школьник, возвращаясь домой, пинал рюкзак. Тогда ролик также разделил пользователей Сети на два лагеря.

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Анастасия Московчук
Министерство просвещения РК Казахстан
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