Когда казахстанские выпускники получат аттестаты, рассказали в Минпросвещения

В Министерстве просвещения озвучили сроки школьных экзаменов и окончания учебного года в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы министерства, выпускные экзамены для учащихся 9-х классов пройдут в период с 29 мая по 10 июня 2025 года. Они включают четыре письменных экзамена по обязательным предметам.

Государственные экзамены для выпускников 11-х классов состоятся с 30 мая по 16 июня 2025 года. Обучающиеся сдадут пять экзаменов, включая один в устной форме.

Церемонии вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании в стране планируют провести с 18 по 20 июня 2025 года.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Казахстане перенесут привычную дату проведения последнего звонка в школах.