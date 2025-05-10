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Общество

Когда казахстанские выпускники получат аттестаты, рассказали в Минпросвещения

школьный класс, школа, образование , фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 15:34 Фото: pixabay
В Министерстве просвещения озвучили сроки школьных экзаменов и окончания учебного года в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы министерства, выпускные экзамены для учащихся 9-х классов пройдут в период с 29 мая по 10 июня 2025 года. Они включают четыре письменных экзамена по обязательным предметам.

Государственные экзамены для выпускников 11-х классов состоятся с 30 мая по 16 июня 2025 года. Обучающиеся сдадут пять экзаменов, включая один в устной форме.

Церемонии вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании в стране планируют провести с 18 по 20 июня 2025 года.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Казахстане перенесут привычную дату проведения последнего звонка в школах.

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Андрей Дюсупов
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