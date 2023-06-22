Группу вымогателей задержали в Костанае

В Костанае задержали трех человек, подозреваемых в вымогательстве, сообщает Zakon.kz.

Задержанным от 18 до 20 лет. В полиции рассказали, что, используя надуманный повод они требовали у 21-летнего местного жителя 6 млн тенге.

Потерпевшего удерживали на съемной квартире, а также вывозили его за пределы города, где избивали и угрожали физической расправой.

"В ходе неправомерных действий вымогателям удалось завладеть денежными средствами в сумме 1 млн тенге, однако на этом попытки легкой наживы в отношении потерпевшего не закончились, и они продолжили требовать с него деньги. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, после чего сотрудниками УБОП ДП Костанайской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые". Начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов

По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям 194 часть 3 "Вымогательство в крупном размере" и 126 часть 2 "Незаконное лишение свободы, группой лиц по предварительному сговору" УК РК.



В настоящее время двое участников группы арестованы, третий находится под домашним арестом.

9 июня полицейские Алматы задержали мужчин, вымогавших у бизнесмена 2 млн тенге.